Кому Русь – кабак, а русское горе – веселье?

ВС

Валерий Симоненко

А чего не веселиться то на теперешней Руси, коли "ОНИ" не грустят? Ла САМ только и успевает мотаться туда - сюда по бесчисленным форумам?! А РОССИЮ ВЕСЕЛЯТ! Минкульт, шоумены, губернаторы и прочая веселуха холёномордая...! А САМ по форумам, форумам... А россияне на ЛБС с помощью бойцам СВО! "Гуля, рванина, от рубля и выше"!