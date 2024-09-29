РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Кому Русь – кабак, а русское горе – веселье?

Кому Русь – кабак, а русское горе – веселье?

Если бы какой-то затейник устроил в каком-нибудь городке СССР во время войны пьяный фестиваль, его бы расстреляли Весело жить в нашей стране.

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Комментарии
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Наталия Шумакова
Мудрецы говорят: &quot;Хочешь изменить мир - измени себя&quot;.
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10 час.
ВС
Валерий Симоненко
А чего не веселиться то на теперешней Руси, коли &quot;ОНИ&quot; не грустят? Ла САМ только и успевает мотаться туда - сюда по бесчисленным форумам?! А РОССИЮ ВЕСЕЛЯТ! Минкульт, шоумены, губернаторы и прочая веселуха холёномордая...! А САМ по форумам, форумам... А россияне на ЛБС с помощью бойцам СВО! &quot;Гуля, рванина, от рубля и выше&quot;!
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6 час.
Владимир Карпов
М-да -а ...! Ничего не скажешь - сейчас у нас сплошной &quot;пир во время чумы&quot; ...! А почему так ? А потому, что &quot;рыба гниёт с ГОЛОВЫ&quot; !!!
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52 мин.

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