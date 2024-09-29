Если бы какой-то затейник устроил в каком-нибудь городке СССР во время войны пьяный фестиваль, его бы расстреляли Весело жить в нашей стране.
Кому Русь – кабак, а русское горе – веселье?
Комментарии
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Наталия Шумакова
Мудрецы говорят: "Хочешь изменить мир - измени себя".
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10 час.
ВС
Валерий Симоненко
А чего не веселиться то на теперешней Руси, коли "ОНИ" не грустят? Ла САМ только и успевает мотаться туда - сюда по бесчисленным форумам?! А РОССИЮ ВЕСЕЛЯТ! Минкульт, шоумены, губернаторы и прочая веселуха холёномордая...! А САМ по форумам, форумам... А россияне на ЛБС с помощью бойцам СВО! "Гуля, рванина, от рубля и выше"!
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6 час.
Владимир Карпов
М-да -а ...! Ничего не скажешь - сейчас у нас сплошной "пир во время чумы" ...! А почему так ? А потому, что "рыба гниёт с ГОЛОВЫ" !!!
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52 мин.
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