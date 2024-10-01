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Миляев обратился к тулякам в связи с Международным днем пожилых людей

Миляев обратился к тулякам в связи с Международным днем пожилых людей

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев опубликовал на официальном портале регионального правительства поздравительное обращение в связи с Международным днем пожилых людей, который отмечается сегодня, 1 октября.

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