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Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до возможной инаугурации

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до возможной инаугурации

Бывший президент США Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган заявил, что в случае победы на выборах на пост главы государства добьется урегулирования конфликта на Украине.

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