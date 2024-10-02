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Минфин раскрыл объемы финансирования жилищных программ на 2025–2027 годы

Минфин раскрыл объемы финансирования жилищных программ на 2025–2027 годы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Globallookpress На протяжении ближайших трех лет значительные ассигнования из федерального бюджета будут направлены на развитие жилищного строительства и поддержку граждан, стремящихся приобрести жилье.

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