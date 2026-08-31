Путин обсудит с Пашиняном позицию РФ по референдуму о вступлении Армении в ЕС

Президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке намерен изложить позицию Москвы по поводу возможного референдума о вступлении республики в Евросоюз.
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