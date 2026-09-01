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Попытка затащить Исландию в ЕС снова провалилась

Попытка затащить Исландию в ЕС снова провалилась

Что мешает друзьям Урсулы фон дер Ляйен в Кишиневе и в Ереване поинтересоваться мнением собственных граждан? Изображение сгенерировано ИИ Власти Исландии, по заявлению ее премьер-министра Криструн Фростадоуттир, не станут возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

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