Что мешает друзьям Урсулы фон дер Ляйен в Кишиневе и в Ереване поинтересоваться мнением собственных граждан? Изображение сгенерировано ИИ Власти Исландии, по заявлению ее премьер-министра Криструн Фростадоуттир, не станут возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз.