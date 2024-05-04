КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СКОЛЬКО СТОЯТ МИГРАНТЫ? ТОЛЬКО В ДВУХ МИГРАЦИОННЫХ ОТДЕЛАХ ОФОРМИЛИ 3000 НЕЛЕГАЛОВ Задержания и возбуждение дел против миграционных сотрудников МВД по всей России начали происходить с пугающей частотой и уже носят характер цунами.
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