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Задержания и возбуждение дел против миграционных сотрудников МВД по всей России начали происходить с пугающей частотой и уже носят характер цунами.

Задержания и возбуждение дел против миграционных сотрудников МВД по всей России начали происходить с пугающей частотой и уже носят характер цунами.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СКОЛЬКО СТОЯТ МИГРАНТЫ? ТОЛЬКО В ДВУХ МИГРАЦИОННЫХ ОТДЕЛАХ ОФОРМИЛИ 3000 НЕЛЕГАЛОВ Задержания и возбуждение дел против миграционных сотрудников МВД по всей России начали происходить с пугающей частотой и уже носят характер цунами.

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Комментарии
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АТ
Александр Теплов
Ребята да Вам писалось об этом еще в 2016 году,когда пытались получить гражданство люди с ЛНР и ДНР
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11 час.
vagas Karlito
Ой глаза открылись! Вопрос,-на всё открылись или на то что не видеть уже нельзя!?))
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1 час.

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