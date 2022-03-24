Телеканал "КРЫМ 24"

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В Крыму запустили первую насосную станцию на Северо-Крымском канале

В Крыму запустили первую насосную станцию на Северо-Крымском канале. Об этом «Крым 24» сообщил заместитель председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации комитета Альберт Кангиев.

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