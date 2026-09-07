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Новости Брянска

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В Брянске больше двух недель ищут 18-летнего Илью Лашина

В Брянске больше двух недель ищут 18-летнего Илью Лашина

Волонтёры «Лизы Алерт» ищут 18-летнего Илью Лашина, который пропал в Брянске 23 августа. Последний раз его видели в бело-чёрной клетчатой рубашке, чёрных брюках и туфлях.

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