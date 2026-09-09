Омск
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Омск

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Предприниматели сразились за право «воткнуть» новый ТЦ на омском Левобережье

Земля под ТЦ на омском Левобережье на фоне ажиотажа подорожала почти в 25 раз.

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