Позитив для оптимистов

3 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    За дополнительными заработками к своей пенсии полезли генералы НАТО в горы. А получилось как в русской пословице: "В ...Совпадения не слу...
  • Платон Платонов
    Как хорошо, что у нас закончены игры в коммунизм и жизнь с каждым годом становится лучше, по всем параметрам.Сравнение жизни в...
  • Андрей Stan
    ))) Ха... График, схемы?! Ни хрена же не видно?!... )))Сравнение жизни в...

В Польше российские хакеры остановили поезда и заставили пассажиров слушать гимн России

В Польше российские хакеры остановили поезда и заставили пассажиров слушать гимн России

 21 час назад Admin Радуют наши ребята, радуют. И вот кто скажет после всего этого, что наше образование не лучшее в мире? Почему выпускники западных дорогостоящих ВУЗов ничего не могут противопоставить выпускникам наших отечественных? Слабо? Не успели мы порадоваться новости, согласно которой хакер Lucky взломал официальный сайт Фонда Европейско-западноафриканской экономической и валютной зоны, взяв всё, что там было — статистику, контакты, календари встреч, стенограммы, статистические данные финансирования структур ЭКОВАС и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх