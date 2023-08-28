В Польше российские хакеры остановили поезда и заставили пассажиров слушать гимн России

21 час назад Admin Радуют наши ребята, радуют. И вот кто скажет после всего этого, что наше образование не лучшее в мире? Почему выпускники западных дорогостоящих ВУЗов ничего не могут противопоставить выпускникам наших отечественных? Слабо? Не успели мы порадоваться новости, согласно которой хакер Lucky взломал официальный сайт Фонда Европейско-западноафриканской экономической и валютной зоны, взяв всё, что там было — статистику, контакты, календари встреч, стенограммы, статистические данные финансирования структур ЭКОВАС и т.