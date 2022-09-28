Власти Запорожья обратятся к Путину с просьбой о вхождении региона в состав РФ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в эфире , что власти Запорожской области 28 сентября обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав Российской Федерации.