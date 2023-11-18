В Туле завершился сезон электросамокатов

Туляки до весны не смогут ездить на электросамокатах, сезон прокатного транспорта подошел к концу. Туляки пытались воспользоваться самокатом, однако в приложении Whoosh высветилась надпись "сезон завершен".
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