«Барселона» разгромила «Расинг» в домашнем матче 6-го тура Ла Лиги со счетом 7:2.«Барселона» разгромила «Расинг» в домашнем матче 6-го тура Ла Лиги со счетом 7:2.
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