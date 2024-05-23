Как за два дня увидеть все самое интересное в Новгородской области?

Это лучшее, что случилось со мной этой весной. Я съездила в экспедицию по Новгородской области и за два дня увидела все самое интересное от Малой Вишеры до Окуловки, а в Боровичах даже попала на Ночь музеев.
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