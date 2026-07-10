И МОК им не указ! Хоккей и другое — список главных русофобов в мировом спорте

Прошло несколько дней, как мы радуемся решению МОК по восстановлению ОКР. Но не торжествуем - понимаем, чтобы отобраться на Олимпиады, надо пройти сито турниров, за которые отвечают международные федерации.
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