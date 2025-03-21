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Царьград

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Военкор Коц: для атак на Белгородскую область ВСУ переняли тактику ВС России

Военкор Коц: для атак на Белгородскую область ВСУ переняли тактику ВС России

Подразделения Вооруженных сил Украины для атак на Белгородскую область переняли тактику ВС России, об этом сказал военный корреспондент Александр Коц.

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