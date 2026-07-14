TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

CHRONO-SPHERE GEOMETRY / Tape Reading / NQU2026 / 15M - 13/07/20

CHRONO-SPHERE GEOMETRY / Tape Reading / NQU2026 / 15M - 13/07/20

CHRONO-SPHERE GEOMETRY / Tape Reading / NQU2026 / 15M - 13/07/20 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 ESQ_Capital ECONOMIC NEWS RELEASE CONTEXT: 1 day before the Fed Chair’s 2 day Testimony – High Impact MODEL MANDATE: Strictly observation until Wednesday 15th July 13:30 1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии