CHRONO-SPHERE GEOMETRY / Tape Reading / NQU2026 / 15M - 13/07/20 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 ESQ_Capital ECONOMIC NEWS RELEASE CONTEXT: 1 day before the Fed Chair’s 2 day Testimony – High Impact MODEL MANDATE: Strictly observation until Wednesday 15th July 13:30 1.