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Узбекистан активно ввозит в Россию овощи борщового набора

Узбекистан активно ввозит в Россию овощи борщового набора

Каждый второй килограмм овощей и фруктов поступает на Урал из Узбекистана, сообщает информационное агентство «Время Пресс».

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