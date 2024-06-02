Узбекистан активно ввозит в Россию овощи борщового набора

Каждый второй килограмм овощей и фруктов поступает на Урал из Узбекистана, сообщает информационное агентство «Время Пресс».
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