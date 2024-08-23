Психолог: Около 35% детей подвергаются буллингу

По данным метаанализа, буллингу так или иначе подвергаются 35% детей во всём мире. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог Психологической службы Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Маргарита Авдеева.
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