В Архангельской области успешно борются с пьяными водителями

Эффективность работы службы «112» в этом направлении подтверждается хорошей статистикойЗа 2024 год благодаря бдительности жителей региона и их обращениям на экстренный номер, сотрудники Госавтоинспекции задержали более 170 водителей в состоянии опьянения, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.