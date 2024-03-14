Инсайдеры рассказали, почему Ким Кардашьян подружилась с Бьянкой Цензори

Инсайдеры издания Daily Mail рассказали, почему Ким Кардашьян подружилась с женой своего бывшего мужа Канье Уэста Бьянкой Цензори: накануне их заметили вместе на вечеринке рэпера, что очень удивило пользователей сети.
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