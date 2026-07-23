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США возобновили удары по Ирану стратегической авиацией, эскалация продолжается

США возобновили удары по Ирану стратегической авиацией, эскалация продолжается

Соединенные Штаты в ходе ночного удара по Ирану применили стратегический бомбардировщик B-1 Lancer. Как отмечает Axios, это первое применение американцами стратегической авиации после возобновления ударов 12 дней назад.

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