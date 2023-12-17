95 лет назад родился актер Леонид Броневой

Народный артист СССР Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В 1936 году его отец был репрессирован как троцкист, а мать после развода сменила отчество сына — с "Соломоновича" на "Сергеевича".
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