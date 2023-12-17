Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малышок
    Промышленная пустыня? Отнюдь. Зато взамен получат идеальную экологию, аграрную экономику, прекрасные сельские пейзажи...Дюпон-Эньян: нуже...
  • Галина Никифорова
    Какой ужас! Яйца поставят из Турции интересно, на каком транспорте? Яйца скоропортящийся продукт с коротким сроком го...Патрушев: через 2...
  • spss
    умнее,выносливее и преданнее  русской дворняги в общей массе собак нет...Scientific Report...

95 лет назад родился актер Леонид Броневой

95 лет назад родился актер Леонид Броневой

Народный артист СССР Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В 1936 году его отец был репрессирован как троцкист, а мать после развода сменила отчество сына — с "Соломоновича" на "Сергеевича".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх