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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«8-м местом ЦСКА не доволен, но по игре – нормально. Хорошо проводили осенний отрезок». Аршавин об армейцах

«8-м местом ЦСКА не доволен, но по игре – нормально. Хорошо проводили осенний отрезок». Аршавин об армейцах

После 18 проведенных туров Мир РПЛ армейцы набрали 28 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.

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