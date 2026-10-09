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Мировое обозрение

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ВС РФ уничтожили 6 ретрансляторов и склад НРТК ВСУ на Добропольском направлении

ВС РФ уничтожили 6 ретрансляторов и склад НРТК ВСУ на Добропольском направлении

Главное в тезисах: Тезис 1: Расчёты БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» уничтожили шесть ретрансляторов и крупный склад НРТК ВСУ на Добропольском направлении.

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