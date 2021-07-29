«А газ у вас?»: все больше приморцев выбирают «голубое топливо»

Всего в крае к 2023 году более 70 домов в 28 селах и поселках получат газ. Работы ведутся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы».