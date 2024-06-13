Выходцев из РФ арестовали в США за экспорт техники в обход санкций

Global Look Press/ Liu Jie Министерство юстиции США предъявило обвинение двум жителям страны российского происхождения за попытки организовать поставку снегоуборочной техники в Россию в обход действующих ограничений.
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