В Совфеде отреагировали на решение Литвы о переносе захоронений советских воинов

Как отмечается, это будет осуждаться Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал бессовестным и антигуманным одобрение парламентом Литвы переноса захоронений советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию, передаёт RT.