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Петербургский дневник

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В Совфеде отреагировали на решение Литвы о переносе захоронений советских воинов

В Совфеде отреагировали на решение Литвы о переносе захоронений советских воинов

Как отмечается, это будет осуждаться Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал бессовестным и антигуманным одобрение парламентом Литвы переноса захоронений советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию, передаёт RT.

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