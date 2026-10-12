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Царьград

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Пожар повредил 5 машин в Новосибирске, включая Kia и Volkswagen

Пожар повредил 5 машин в Новосибирске, включая Kia и Volkswagen

В Новосибирске седан загорелся после столкновения на парковке, и пламя перекинулось на пять припаркованных автомобилей — Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Toyota Vitz, Scion xA и минивэн Honda.

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