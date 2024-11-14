Захарова о ситуации вокруг Марин Ле Пен: «Демократия во Франции разбушевалась»

«Демократия во Франции разбушевалась». Так официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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