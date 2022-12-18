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Финансист Бадалов посоветовал не класть деньги на депозиты по предновогодним ставкам

Финансист Бадалов посоветовал не класть деньги на депозиты по предновогодним ставкам

Финансист Лазарь Бадалов в интервью агентству "Прайм" рассказал, что перед Новым годом многие банки рекламируют депозиты с повышенными ставками, но такие акции зачастую выгодны, прежде всего, самим банкам, а клиентам нужно быть с ними внимательнее.

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