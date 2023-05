Стартовала предзагрузка The Legend of Zelda: Tears of the KingdomВ преддверии выхода The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12 мая игроки, купившие цифровую версию игры, теперь могут начать предварительную загрузку игры за 6 дней до даты ее выпуска.