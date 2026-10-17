Netflix has become a go-to hub for fantastic young-adult entertainment, and these are the best teen-centric shows that subscribers can stream right now.
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