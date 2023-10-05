Депутат Госдумы от ХМАО Завальный дал прогноз о ситуации с ценами на топливо

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный отметил тенденцию к стабилизации цен на бензин и дизель. В личном telegram-канале он подчеркнул, что биржевые и оптовые цены на топливо снизились, а на АЗС зафиксирован минимальный рост — от 0,1 до 0,2%, что ниже ожидаемого уровня инфляции.