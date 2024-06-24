Автоэксперт Сереженкин: производство электромобилей негативно влияет на экологию

Производство и эксплуатация электромобилей могут негативно влиять на окружающую среду. Об этом рассказал заместитель председателя совета Ассоциации "Объединение автопроизводителей России" Алексей Сереженкин, передает Pravda.
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