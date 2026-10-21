Ваш браузер не поддерживает видео. Артиллеристы 152-мм орудия «Гиацинт-Б» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» прямым попаданием уничтожили пункт управления БПЛА и личный состав врага на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
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