Ваш браузер не поддерживает видео. Артиллеристы 152-мм орудия «Гиацинт-Б» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» прямым попаданием уничтожили пункт управления БПЛА и личный состав врага на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.