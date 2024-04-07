Петросян дебютировал в кино

Ведущий легендарной «Смехопанорамы» исполнил свою давнюю мечту: он сыграл в большом кино. 78-летний. Евгений Петросян Legion-media Ведущий легендарной «Смехопанорамы» исполнил свою давнюю мечту: он сыграл в большом кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии