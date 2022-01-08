Твиттер «Валенсии» о матче с «Реалом»: «Ограбления в Мадриде начинают повторяться»

В твиттере «Валенсии» появилась запись, вероятно, отсылающая к эпизоду, произошедшему в конце первого тайма выездного матча команды с «Реалом» (0:3, второй тайм) в 20-м туре Ла Лиги.
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