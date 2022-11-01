Пентагон заявил об отсутствии признаков поставок Китаем оружия России

Представитель Пентагона Райдер: США не видят признаков поставок Китаем оружия России Официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер рассказал, Представитель Пентагона Райдер: США не видят признаков поставок Китаем оружия России Официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер рассказал, что ведомство не видит каких-либо признаков того, что Китай занимается поставками оружия России либо собирается начать этим заниматься в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости.