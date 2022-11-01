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Пентагон заявил об отсутствии признаков поставок Китаем оружия России

Пентагон заявил об отсутствии признаков поставок Китаем оружия России

  Представитель Пентагона Райдер: США не видят признаков поставок Китаем оружия России Официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер рассказал,  Представитель Пентагона Райдер: США не видят признаков поставок Китаем оружия России Официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер рассказал, что ведомство не видит каких-либо признаков того, что Китай занимается поставками оружия России либо собирается начать этим заниматься в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости.

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