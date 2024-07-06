Мальме – Хальмстад где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Швеции 7 июля

В воскресенье, 7 июля, сыграют Мальме и Хальмстад в рамках Чемпионата Швеции по футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Новый Мальме Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.