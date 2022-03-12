Андрей Падин: «Ждем, когда все успокоится и мы вернемся на международную арену в качестве лидеров. Свои спортивные достижения мы не потеряем, а только приумножим»

Тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин оценил итоги спринта на этапе Кубка России в Уфе.

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