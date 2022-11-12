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Тилеманс договорился с «Арсеналом». Летом хавбек может уйти из «Лестера» бесплатно

Хавбек «Лестера» Юри Тилеманс по окончании сезона может перейти в «Арсенал». 25-летний игрок сборной Бельгии согласовал контракт с лондонским клубом.

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