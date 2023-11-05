Потом понадобится хирург: ветеринар рассказала, каким кошкам и собакам опасно вылизываться

Наталья Федосеева Ветеринария Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животных Личный сайт «Язык — это своеобразная щетка, которой кошка расчесывает и чистит свою шерсть, — объясняет в своем телеграм-канале ветеринар Наталья Федосеева.