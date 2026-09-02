"Селигдар" добыл почти 700 кг золота на фабрике в Якутии

Компания "Селигдар" добыла почти 700 кг золота на фабрике "Хвойное" в Алданском районе Якутии. Президент Александр Хрущ сообщил, что планируется превысить объём в одну тонну до конца года, а переработка руды увеличится до 4 млн тонн ежегодно.
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