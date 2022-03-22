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Radeon Super Resolution против FSR, NIS и DLSS: сравнение методов апскейлинга

Radeon Super Resolution против FSR, NIS и DLSS: сравнение методов апскейлинга

В старые времена, когда компьютер не мог справиться с новой требовательной игрой, мы просто делали разрешение экрана поменьше, и это не вызывало никаких проблем, ведь преобладающие тогда CRT-мониторы на самом деле не имеют фиксированного разрешения.

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