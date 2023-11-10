Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Дело запахло порохом. Китай экстренно выводит деньги из США

Дело запахло порохом. Китай экстренно выводит деньги из США

США и Китай шаг за шагом идут к конфликту. Китайцы начали спешно выводить свои активы из Америки, а западный бизнес перестал реинвестировать прибыль в Поднебесную.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Китай матню наружу не вываливает и язык себе на плечо не кладет... Не как в России... Столько миллиардов российских денег оставили за бугром... кому попало... А НАБИУЛЛИНА все еще закупает за вырученные доллары американские &quot;ценные бумажки&quot;?!!... Когда ее уберут из России? Она  что хочет, то и делает с российскими деньгами?
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