Дело запахло порохом. Китай экстренно выводит деньги из США

лл

лина любимцева

Китай матню наружу не вываливает и язык себе на плечо не кладет... Не как в России... Столько миллиардов российских денег оставили за бугром... кому попало... А НАБИУЛЛИНА все еще закупает за вырученные доллары американские "ценные бумажки"?!!... Когда ее уберут из России? Она что хочет, то и делает с российскими деньгами?