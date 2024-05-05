Лавров: Запад играет в пародию на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свою точку зрения относительно возможности переговоров между Западом, Украиной и Россией, заявив, что западные политики не готовы к откровенному диалогу и лишь устраивают показные переговоры.
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