Трамп отказался защищать НАТО перед Россией

Выдвиженец от Республиканской партии США заявил, что союзники должны платить по счетамБывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не собирается оказывать помощь Североатлантическому альянсу в его противостоянии с Россиейй и даже готов "поощрить" последнюю, если Москва примет решение об атаке на любого из союзников блока – в случае государства, которое не выполняет взятые на себя финансовые обязательства.