Залужный опять актуален

В Киеве ищут виновников провала прошлогоднего "контрнаступа" Недавнее выступление Залужного в Лондоне с программной речью было воспринято на Украине не просто как его возвращение в публичное поле, но как сигнал к атаке на Банковую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии